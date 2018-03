Ekstraklasa. Egy Maulana Vikri podpisał kontrakt z Lechią Gdańsk

W 2017 roku Guardian wybrał Indonezyjczyka na listę 60 największych talentów na świecie. Egy Maulana Vikri ma 17 lat i rozegrał już trzy mecze w seniorskiej reprezentacji Indonezji. Zadebiutował w meczu z Brunei.

Tak nowy piłkarz Lechii prezentuje się na boisku:

- Cieszę się, że dołączam do Lechii Gdańsk. Zdążyłem już sporo dowiedzieć się o nowym klubie. Jestem szczęśliwy, że będę mógł być jego częścią. Polska to dla mnie świetne miejsca do rozwoju, dzięki grze w Lechii zamierzam stać się jednym z najlepszych piłkarzy w Europie. Obiecuję szybko zaadaptować się do europejskiego futbolu i ciężko pracować każdego dnia - powiedział Egy Maulana Vikri na konferenecji prasowej w Gdańsku.

Vikri nie grał jeszcze w żadnym profesjonalnym klubie. Reprezentował Tasbi Soccer School Meda, AS-IOP Apacinti Football Academy oraz Ragunan Athletes Academy. W Lechii Gdańsk będzie grał z numerem 10.

Egy Maulana Vikri jest w Indonezji wielką gwiazdą. Na Instagramie ma 664 tysięcy obserwujących. Dla porównania, Lechia Gdańsk ma 74,5 tysiąca. Sprowadzenie Indonezyjczyka może być dla klubu z Gdańska strzałem w dziesiątkę. Jeszcze kilka dni temu gdański klub obserwowało ponad 20 tysięcy.