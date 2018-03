Przygoński najlepszy w Dubai International Baja

Drugiego dnia Dubai International Baja zawodnicy ponownie mieli do pokonania pustynny odcinek specjalny o długości 173,69 km prowadzący po wydmach i wyschniętych jeziorach. Po wygraniu piątkowej próby jako pierwsi na trasę wyruszyli Kuba Przygoński i Tom Colsoul w swoim Mini John Cooper Works Rally.

Najlepszy czas sobotniego odcinka uzyskał kierowca gospodarzy Khalid al-Qassimi (Peugeot 3008 DKR), który był szybszy o minutę i 46 sekund od Saudyjczyka Yasira Seaidana (Toyota Hilux) Trzeci, ze stratą kolejnych trzech sekund, był Przygoński. Zawodnik ORLEN Team utrzymał tym sposobem prowadzenie z pierwszego dnia rywalizacji i w klasyfikacji końcowej rajdu o ponad 4 minuty wyprzedził Rosjanina Władimira Wasiliewa (Mini All4 Racing) oraz Yasira Seaidana, który stracił ponad 6 minut. Po Italian Baja 2017, to drugie zwycięstwo pary Przygoński–Colsoul w rundzie Pucharu Świata.

Naszym celem od początku było stanąć na podium Baja Dubai, dlatego atakowaliśmy od pierwszych kilometrów. Wygraliśmy i jesteśmy bardzo szczęśliwi. Zostaliśmy liderami Pucharu Świata, a to dobry prognostyk przed kolejnymi rundami. – mówi Kuba Przygoński i dodaje: – Cieszę się, że wróciliśmy do rywalizacji na pustyni, chociaż temperatura dochodząca do 35 st. Celsjusza dawała się we znaki. Fajna, techniczna trasa po wydmach i wyschniętych jeziorach, na których jechaliśmy nawet ponad 180 km/h. Wracamy do Polski zadowoleni.

W klasyfikacji Pucharu Świata prowadzi Kuba Przygoński, który ma 42 punkty. Drugi, ze stratą 5 oczek, jest Władimir Wasiliew, a trzeci Martin Prokop, który traci 9 punktów. Kolejna runda Pucharu to rajd Abu Dhabi Desert Challenge, który odbędzie się w dniach 24–29 marca.