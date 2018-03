Siatkówka. Wpadka rzeszowian w Radomiu. Pewna wygrana Czarnych

PlusLiga: Cerrad Czarni - Asseco Resovia 3:0 (Marcin Kucewicz)

Choć Asseco Resovia Rzeszów jechała do Radomia w roli faworyta, to Cerrad Czarni Radom nie poddali się na starcie. To się opłaciło i zespół Roberta Prygla pokonał klub z Podkarpacia 3:0 (25:18, 25:22, 25:20).

