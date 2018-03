Fenomenalne statystyki Kamila Stocha. Polak wygrał 13 z 15 ostatnich serii

Kamil Stoch to prawdziwy dominator tego sezonu. 30-letni skoczek zwyciężył w Turnieju Czterech Skoczni, zdobył złoty medal na igrzyskach olimpijskich, jest liderem Pucharu Świata i jest również na najlepszej drodze do zwycięstwa w turnieju Raw Air oraz w całym Pucharze Świata.

Stoch wygrywa praktycznie wszystko

Po igrzyskach olimpijskich rozegrano już piętnaście serii skoków narciarskich, licząc treningi, kwalifikacje oraz same konkursy. Liczby są zaskakujące, bo Kamil Stoch po prostu zdominował tę część sezonu. Polak wygrał aż 13 z 15 serii.

W konkursie drużynowym w Oslo Polak indywidualnie okazał się najlepszy. Warto jednak zaznaczyć, że bardzo dobre skoki oddawał także Robert Johansson, który w pierwszej serii był nawet 0,2 pkt lepszy od Stocha. W sumie Stoch okazał się jednak najlepszy indywidualnie. Polak zgromadził 285,6 pkt, a Norweg 284,3 pkt.

- Spisaliśmy się dzisiaj bardzo dobrze, każdy z nas zrobił to co powinien. Walczyliśmy do końca, ale Norwegowie byli poza zasięgiem. Wiatru nie było, ale trzeba przyznać, że pojawiały się takie dziury powietrzne. Konkurs rozgrywany był jednak w równych warunkach. - dodawał Stocha na antenie TVP.

Stoch prowadzi w Raw Air

Raw Air jest najbardziej wyczerpującym turniejem w historii skoków narciarskich. Rywalizacja o zwycięstwo w norweskim cyklu trwa przez dziesięć dni z rzędu, a do klasyfikacji generalnej będą liczyły się skoki nie tylko z konkursów indywidualnych, ale także kwalifikacji, które na czas Raw Air będą nazywane prologami. Do końcowej klasyfikacji turnieju liczą się również indywidualne wyniki z konkursów drużynowych.

Właśnie dlatego indywidualne wyniki z sobotniego konkursu indywidualnego liczyły się do klasyfikacji generalnej turnieju Raw Air. Po trzech z szesnastu skoków prowadzi Kamil Stoch, który ma 428,8 pkt. Drugi jest Robert Johansson. Norweg zgromadził 421,3 pkt.