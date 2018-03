Bundesliga. Humorystyczny filmik od ligi na jubileusz Roberta Lewandowskiego

Lewandowski do siatki trafiał w 12., 19. i 90. minucie. Dzięki golom w meczu z HSV Polak zanotował kolejny awans w klasyfikacji najskuteczniejszych piłkarzy w historii Bayernu. 29-latek na koncie ma 142 gole we wszystkich rozgrywkach, co daje mu szóste miejsce. Nasz reprezentant przeskoczył Giovane Elbera i stał się najskuteczniejszym zagranicznym piłkarzem w historii Bayernu.

Trzecie sobotnie trafienie Lewandowskiego było jego setnym golem dla Bayernu w Bundeslidze. Z tej okazji niemiecka liga na swoim koncie na Twitterze zaprezentowała humorystyczny filmik z Polakiem w roli głównej. Przypomina on m.in. słynne pięć bramek 29-latka, które zdobył on w dziewięć minut przeciwko Wolfsburgowi.

Bayern Monachium pokonał Hamburgera SV 6:0 i z 20-punktową przewagę nad Schalke 04 prowadzi w tabeli Bundesligi.