Raw Air. Norwegia deklasuje konkurencję. Jubileuszowe podium Polski

Polska dwudziesty raz w historii stanęli na podium drużynowego Pucharu Świata. Co więcej, było to czternaste podium w ostatnich piętnastu konkursach drużynowych w PŚ. Niestety, zwycięstwo było poza zasięgiem, bo Norwegowie po prostu odlecieli wszystkim. Najlepiej świadczy o tym fakt, że drudzy biało-czerwoni stracili do pierwszego miejsca aż 58,9 punktu.

Po pierwszej rundzie było już jasne, że Norwegia nie odda łatwo zwycięstwa na swojej skoczni. Wszyscy zawodnicy Stoeckla przekraczali 130 metrów i po prostu latali jak nakręceni.

Po czterech grupach Norwegowie prowadzili z Polską o 26,6 punktów. Polska miała jednak 4,2 pkt przewagi nad Niemcami. W naszej drużynie znakomitymi skokami popisywali się Dawid Kubacki (130 metrów) i Kamil Stoch (131,5 metra). Niestety nieco gorzej wypadli Maciej Kot (126,5 metra) oraz Stefan Hula 122,5 metra.

W rundzie finałowej Polacy się poprawiali, bo Maciej Kot skoczył 129,5 metra, Stefan Hula 125,5, a Dawid Kubacki popisał się kapitalnym lotem na 135 metrów. Świetnie skoczył także Kamil Stoch, który pofrunął 132 metry.

Niestety, Norwegowie byli poza zasięgiem. Warto jednak zaznaczyć, że podium uzupełnili Austriacy, którzy wyprzedzili Niemców. Dla zawodników Kuttina to pierwsze podium od konkursu otwierającego sezon 2017/2018. W Wiśle Austriacy zajęli drugie miejsce ex aequo z Polską.

Raw Air. Kamil Stoch prowadzi w klasyfikacji generalnej turnieju

