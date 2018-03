Dramat polskiej paraolimpijki w Pjongczangu. Była ostatnia, ale to cud, że wystartowała

Tuż przed startem Polce zepsuł się karabin. Był on specjalnie przystosowany do jej niepełnosprawności. Polka mogła zrezygnować ze startu, ale pożyczyła karabin od Kamila Rośka, kolegi z reprezentacji i wystartowała. Na strzelnicy spudłowała siedem razy i zajęła ostatnie miejsce w olimpijskim debiucie - informuje Michał Pol, attache prasowy paraolimpijskiej reprezentacji Polski w Pjongczangu.

– Pół godziny przed startem na przestrzelaniu zaciął mi się magazynek. Kiedy próbowaliśmy z trenerem go wyjąć, oderwało się ramię i broń zrobiła się nie do użytku. Nie było czasu na naprawę, a zapasowego karabinu nie ma. Każdy ma tylko jeden, przystosowany specjalnie do swojej niepełnosprawności – tłumaczyła Iweta w rozmowie z Michałem Polem.

Iweta Faron urodziła się bez prawej dłoni. W olimpijskim debiucie strzelała z broni Kamila Rośka, który skończył swój bieg biathlonowy na sankach pół godziny wcześniej. Kamil strzela przy pomocy obu dłoni. Debiutanta z Polski wiedziała, że nie będzie w stanie strzelać celnie, a i tak wystartowała.