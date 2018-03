Lider pierwszej ligi zostanie ukarany walkowerem? Zamieszanie po hicie

Miedź Legnica wygrała na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec 2:0 i została nowym liderem Nice 1. ligi. Drużyna Dominika Nowaka potwierdziła, że jest głównym kandydatem do awansu, ale trzy punkty za mecz w Sosnowcu może stracić. Zagłębie domaga się walkowera. Co na to przepisy?

