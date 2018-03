Indian Wells. Radwańska odpada po dotkliwej porażce

W 2. rundzie prestiżowego turnieju Indian Wells Agnieszka Radwańska przegrała z Naomi Osaką. Japonka była faworytką bukmacherów i ich przewidywania się potwierdziły.

Naomi Osaka od samego początku grała bardzo pewnie i spokojnie. Japonka dobrze konstruowała swoje akcje i uderzała dokładnie tam, gdzie chciała. Radwańska była bezradna i nie potrafiła przeciwstawić się Japonce. Rywalka dominowała także fizycznie, co doskonale było widać w serwisie, którym Osaka po prostu rozbijała krakowiankę.

Do połowy pierwszego seta mecz był w miarę wyrównany, ale im bliżej końca, tym większą przewagę miała Osaka (6:3). W drugim secie Radwańska nie miała już praktycznie nic do powiedzenia, a Japonka pewnie zmierzała do awans do kolejnej rundy (6:2).