Siatkówka. Kolejne problemy Chemika. Koniec sezonu dla Alex Holston

Alex Holston mecz z BKS-em Bielsko-Biała rozpoczęła w pierwszym składzie. W trzecim secie, przy jednej z akcji obronnych, złapała się za nogę. Dała znać klubowym fizjoterapeutom, że nie jest w stanie kontynuować pojedynku.

- Każda z nas w obronie wykonuje tysiące podobnych ruchów. Podbiegłam do piłki, poczułam ból w nodze. Nie mogłam dalej grać. Dzień później poznałam diagnozę. Trochę to wszystko smutne, ale staram się nie załamywać. Jestem już po operacji, czuję się nieźle. Mam nadzieję, że szybko wrócę na parkiet – mówi.

Alex zerwała ścięgno Achillesa.

- To dość poważna kontuzja. Po zdiagnozowaniu zdecydowaliśmy się na jak najszybszy zabieg. Operacja poszła zgodnie z planem. Teraz Alex czeka sporo mozolnej pracy. Jeśli będzie sumiennie się rehabilitować, to za kilka miesięcy powinna wrócić do treningu – uważa Maciej Karaczun, klubowy lekarz.

Amerykanka do końca sezonu na pewno pozostanie w Polsce, gdzie rozpocznie rehabilitację pod okiem klubowych lekarzy i fizjoterapeutów.

- Przede wszystkim szkoda nam Alex. To jej pierwszy sezon w karierze, a od razu doznała poważnego urazu. Jako klub zapewniliśmy jej najlepszą opiekę medyczną w prywatnej klinice. Alex jest już po operacji, trzymamy kciuki za jak najszybszy powrót do zdrowia – konstatuje Paweł Frankowski, prezes Chemika.

Zespół z Polic to aktualny lider Ligi Siatkówki Kobiet. Po 21 meczach drużyna prowadzi nad drugim w stawce ŁKS-em Commercecon Łódź pięcioma punktami. Alex Holston to atakująca, która statystycznie plasowała się na 21. pozycji w rozgrywkach. Wystąpiła w 11 meczach.