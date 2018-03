Robert Kubica sprawił swoim kibicom wielki prezent

Wielcy fani Roberta Kubicy, czyli Grzegorz oraz dwóch Jakubów wybrało się na testy F1 w Barcelonie. Polscy fani chcieli zobaczyć polskiego kierowcę w akcji, ale na swojej drodze napotkali na wiele problemów.

W trakcie podróży do Hiszpanii kibice zostali okradzeni i zamiast oglądać Roberta Kubicę na torze, musieli udać się do ambasady, by ta pomogła im wrócić do kraju.

O sprawie dowiedział się jednak zespół Williamsa i Robert Kubica. Polak zaprosił kibiców na trwające w tym tygodniu testy, by ci mogli oglądać jego poczynania. Cała historia została przedstawiona w wideo na profilu teamu F1.