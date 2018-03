Raw Air. Trener Norwegów chwali Kamila Stocha. "Stoch skakał w innej lidze"

W nadchodzącym Raw Air skoczkowie będą walczyć dokładnie przez dziesięć dni z rzędu. Żeby zwyciężyć w norweskim cyklu należy oddać aż 16 świetnych skoków. Do tego dochodzi ponad tysiąc kilometrów podróży, a przerwy od skoków nie ma żadnej.

- To maraton skoków, każdego dnia coś się dzieje. Przed rokiem wszyscy mówili, że będzie trudno, nawet niebezpiecznie, a w końcówce zabraknie sił. Tymczasem właśnie wtedy, przy okazji lotów w Vikersund, oglądaliśmy fantastyczne zawody, w których padały rekordy świata - mówi Stoeckl w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

Trener Norwegów odniósł się także do fenomenalnej formy Kamila Stocha, który zdeklasował rywali w czasie ostatniego weekendu w Lahti. - Cóż, w Lahti skakał w innej lidze. Wszyscy wiemy, jak trudno będzie go pokonać w Raw Air, ale zrobimy wszystko, co się da. (...) Kamil ma świetną technikę, ekstremalnie dobrą. W Lahti trafił w próg i później był rewelacyjny w locie. Te jego próby warto zachować i pokazywać wszystkim skoczkom jako wzór. Jest jeszcze coś: ludzie odpowiadający za sprzęt w waszej ekipie wykonują naprawdę świetną robotę, a to wszystko daje perfekcyjną mieszankę - dodaje Austrtiak.

Raw Air jest najbardziej wyczerpującym turniejem w historii skoków narciarskich. Rywalizacja o zwycięstwo w norweskim cyklu trwa przez dziesięć dni z rzędu, a do klasyfikacji generalnej będą liczyły się skoki nie tylko z konkursów indywidualnych, ale także kwalifikacji, które na czas Raw Air będą nazywane prologami. Do końcowej klasyfikacji turnieju liczą się również indywidualne wyniki z konkursów drużynowych. Premiuje to zawodników z krajów, które mogą wystawić mocny zespół.