Wojciech Szczęsny o zwycięstwie z Tottenhamem: Wygrana na Wembley smakuje szczególnie

Juventus, dzięki wyjazdowej wygranej z Tottenhamem, awansował do 1/4 finału Ligi Mistrzów. Mistrzowie Włoch w dwumeczu zwyciężyli 4:3. Cały mecz na Wembley na ławce rezerwowych przesiedział Wojciech Szczęsny, ale mimo tego pozostawał w dobrym humorze.

Polak schodząc do szatni po końcowym gwizdku wykonał wymowny gest w stronę kibiców Spurs - dotknął palcami podbródka, co we Włoszech jest uznawane za obraźliwe (ma na celu okazanie wyższości i pogardy nad drugą osobą).

Później Polak przyznawał również, że wygrana z Tottenhamem była dla niego szczególna. - W pobliżu naszej ławki rezerwowych siedzieli kibice Tottenhamu, którzy w 80. minucie zaczęli opuszczać trybuny. To sprawiło mi dodatkową satysfakcję - powiedzial Szczęsny, który jeszcze w czasach gry w Arsenalu często "wbijał szpilki" fanom Kogutów, poprzez dodawanie postów w mediach społęcznościowych, podkreślających wyższość Kanonierów nad lokalnymi rywalami.

- Cieszyłem się ze zwycięstwa jeszcze bardziej jako zawodnik Juventusu, niż jako bramkarz Arsenalu, ponieważ to było bardzo ważne zwycięstwo. To coś wyjątkowego, kiedy przyjeżdżasz i wygrywasz na Wembley. Nie było mnie tu bardzo długo, dlatego jeszcze bardziej jestem z tego zadowolony - dodał reprezentant Polski.

- Zasłużyliśmy na zwycięstwo. Przeszliśmy przez kilka trudnych momentów w pierwszej połowie, ale cały czas byliśmy w grze. Mieliśmy coraz większą przewagę i ostatecznie ją wykorzystaliśmy - zakończył.