Transfery. "Le Parisien": Edinson Cavani chce odejść z Paris Saint-Germain

Według dziennikarzy Cavani zupełnie nie dogaduje się z Neymarem i bardzo go ta sytuacja frustruje. Do tego stopnia, że snajper już niebawem może opuścić Parc des Princes.

Chętnych na 31-latka z pewnością by nie brakowało – wiele klubów z hiszpańskiej La Liga czy angielskiej Premier League widziałoby go w swoich składach, jednak włodarze PSG zrobią wszystko, by zatrzymać swojego asa. Cavani jest wyceniany na około 60 milionów euro.

Urugwajczyk wystąpił w tym sezonie w 38 meczach, strzelając 33 bramki i notując 8 asyst. Jego kontrakt z PSG obowiązuje do czerwca 2020 roku.