Robert Kubica: wszyscy traktują moją decyzję, jakbym oddał komuś serce

Twoi kibice są dziś zawiedzeni, że nie jeździsz w testach. Na twarzach wymalowali sobie nawet napis: „Gdzie jest Kubica?”.

Robert Kubica: - Niestety nie możemy sprawić, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Tak to już w życiu jest. To właściwa decyzja, żeby kierowcy, którzy pojadą w wyścigu w Australii, spędzili w samochodzie jak najwięcej czasu. Z mojej perspektywy, to co było konieczne do wykonania mojej pracy i co miałem dowiedzieć się o samochodzie, udało mi się zrobić w czwartek. Czułem, że nasi kierowcy wyścigowi bardziej skorzystają na tym, że będą w aucie niż ja, bo to oni mają przywieźć punkty, a nie ja.

To miejsce oddałeś dobrowolnie?

- Co masz na myśli?

Poproszono Cię o to? A może to był Twój pomysł?

- Powiedziałem, że nie mam z tym problemu. Chciałem upewnić się, że zostanie podjęta decyzja najlepsza dla zespołu i moja postawa w żaden sposób na nią nie wpływa. To proste. Nie uważam, żeby zrobił coś dziwnego, ale tak to wygląda, bo wszyscy traktują to, jakbym oddał komuś serce.

Jesteś kierowcą wyścigowym, a kierowcy wyścigowi zawsze chcą jeździć.

- Mnie nikt nie płaci za ściganie. W opisie mojego stanowiska na ten rok nie ma słów: kierowca wyścigowy.

Kto zasugerował to rozwiązanie: Ty czy zespół?

- A co to za różnica? To wyszło ode mnie. Powiedziałem, że nie mam problemu z oddaniem miejsca w czasie, gdy kierowcy wyścigowi potrzebują więcej czasu. Ja nie uważam, żeby zrobił coś dziwnego. Ale najwyraźniej tak to wygląda. Chyba świat nie jest do tego przyzwyczajony. Ale to tylko pokazuje, że jako zespół pracujemy w jednym kierunku i mamy ten sam cel. Chcemy wykorzystać nasze szanse i zwiększyć prawdopodobieństwo na sukces.