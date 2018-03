Paddy Lowe: Rezygnacja Kubicy z jazd nie była związana z tym, że coś dostanie w zamian

Robert Kubica miał jeździć w piątkowej sesji porannej ostatniego dnia drugiej tury testów przed sezonem F1. W czwartek późnym wieczorem Williams ogłosił, że Polak jeździł jednak nie będzie, a dodatkowy czas dostanie Lance Stroll. W piątek szefowa zespołu Claire Williams zdradziła, że to sam Kubica zasugerował, żeby dać więcej czasu za kierownicą zawodnikom, którzy pojadą w Grand Prix Australii.

-Umieściliśmy w naszym terminarzu jazdy Roberta na koniec, żeby w razie czego mieć możliwość dokonywania zmian, bo oczywiście kierowcy wyścigowi muszą przygotować się do pierwszego wyścigu w Australii. To było miłe, że Robert sam się zaoferował, że ustąpi swoje pół dnia, zanim w ogóle ktokolwiek się z tym do niego zwrócił. Oczywiście w zeszłym tygodniu cztery dni były stracone oraz wiele ważnych części naszych przygotowań nie udało nam się przeprowadzić do tej pory z naszymi kierowcami wyścigowymi - wyjaśniał Paddy Lowe.

Dyrektor techniczny Williamsa wyjaśnił, jak będą wyglądać piątkowe jazdy i dlaczego to jest korzystne dla zespołu. - Siergiej w zeszłym tygodniu nie miał w ogóle okazji poprowadzić samochodu w suchych warunkach. Dwa razy jeździł, gdy było piekielnie zimno. Dzięki decyzji Roberta mogliśmy Siergiejowi dać w piątek większą część dnia, więc będzie na torze jeszcze po lunchu. A na koniec dnia do auta wskoczy Lance - stwierdził.

Lowe zaznaczył, że nie było mowy o tym, że Kubica w związku z rezygnacją z jazd ostatniego dnia testów w Barcelonie dostanie więcej czasu podczas innych testów czy dodatkowy piątkowy trening za kierownicą FW41. - Mamy plan, który już jest wstępnie ustalony, co do jazd na ten sezon. Rezygnacja Roberta nie była związana z tym, że coś dostanie w zamian, np. jeszcze jeden piątkowy trening.

Dyrektor techniczny Williamsa opowiadał też, że samochód nie był specjalnie dostosowywany w związku ograniczeniami Polaka. - Nie dokonywaliśmy żadnych zmian w kierownicy. Niektóre zespoły mają łopatki zmiany biegów zamontowane niezależnie od siebie, niektóre zmieniają przy pomocy jednej dźwigni. My byliśmy w szczęśliwej sytuacji, że nie musieliśmy nic zmieniać. Jak [Kubica] obsługuje przyciski i pokrętła? Nie mam pojęcia. To nie jest żadnym problemem. Nie zwróciłem na to uwagi. Natomiast, jeśli chodzi o kokpit, to każdy kierowca górną część kokpitu ma dopasowywaną indywidualnie, więc może tam rzeczywiście jest jakaś różnica, ale to drobnostka.

Pierwsze Grand Prix w Australii rozegrane zostanie 25 marca.