Adrian Mierzejewski wbił szpilkę Adamowi Nawałce

- Football Manager mnie trolluje - napisał 31-letni pomocnik. Mierzejewski podczas gry zobaczył komunikat, że Adam Nawałka pojawił się na stadionie w Sydney i chciał zobaczyć, czy były zawodnik Polonii Warszawa zasługuje na powołanie do kadry.

W rzeczywistości Nawałka nie widzi miejsca dla piłkarza grającego w Australii w kadrze narodowej. Nie powołał go na najbliższe mecze towarzyskie, a to oznacza, że Mierzejewski nie ma żadnych szans na wyjazd na mistrzostwa świata do Rosji.

Dziennikarze w Australii zapytali ostatnio Mierzejewskiego, dlaczego nie gra w reprezentacji Polski. - Myślę, że potrzebowałbym laleczki VooDoo, aby kontuzjować niektórych zawodników kadry - śmiał się pomocnik. - A tak na serio, mamy bardzo silną pierwszą jedenastkę reprezentacji narodowej - przyznał.

Adrian Mierzejewski zagrał w tym sezonie w 22 meczach. Strzelił 12 goli i miał sześć asyst.

W reprezentacji Polski zagrał 41 meczów. Strzelił trzy gole.

Mecz z Nigerią zostanie rozegrany we Wrocławiu (23.03). Spotkanie z Koreą Południową odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie (27.03).