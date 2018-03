Kamil Grosicki mocno krytykowany za swój ostatni występ

Artykuł felietonisty „Hull Daily Mail”, Petera Swana, zaczyna się od słów: „Trudno oczekiwać kolejnego startu Grosickiego w barwach Hull”. Jego zdaniem Polak na stałe wypadł z podstawowego składu, ponieważ w ostatnim meczu zaprezentował się bardzo słabo, gorzej od często krytykowanego Michaela Dawsona.

„Nie zamierzam się czepiać Dawsona, bo większość piłkarzy zagrało źle, ale żaden tak fatalnie jak Kamil Grosicki” – pisze Swan. Według niego pomocnik w ogóle nie wspiera drużyny w defensywie i daje od siebie zdecydowanie mniej niż oczekiwano.

„Ten mecz był okazją dla Grosickiego, by przypomnieć o sobie. Zobaczyliśmy jednak zawodnika, który nie był zainteresowany grą, przez co zawiódł wszystkie osoby związane z klubem. Po takim występie wątpię, by Polak dostał jeszcze szansę gry w pierwszym składzie.” – zakończył Swan.

Kamil Grosicki gra w Hull City od 2017 roku. Brak gry w pierwszym składzie może się odbić na jego reprezentacyjnej formie, co nie jest dobrą wiadomością w kontekście zbliżających się mistrzostw świata w Rosji. Póki co pomocnik został powołany przez Adama Nawałkę na towarzyskie mecze z Koreą Południową i Nigerią.