Formuła 1. Lewis Hamilton: Nigdy nie przejechałem perfekcyjnego okrążenia

- Do każdego sezonu podchodzę tak samo. To zawsze dla mnie nowy początek. Ale już nie mogę się doczekać pierwszego wyścigu. Chcemy, by ludzie obserwowali naszą walkę z wypiekami na twarzy. Mam nadzieję, że wyścigi będą zacięte, a my będziemy bić się o ułamki sekund - powiedział Lewis Hamilton.

Zapytany o nieoficjalny rekord toru Catalunya, który w czwartek ustanowił Sebastian Vettel z Ferrari, odparł, że nie miał pojęcia jaki to czas. - Nie wiem, czy to jest dobry czy zły. Poza tym, to nie ma znaczenia. Mnie czasy na testach nie obchodzą. Liczą się tylko podczas kwalifikacji i wyścigu.

Na konferencji prasowej został zapytany o to, czy pamięta swoje perfekcyjne okrążenia. Odpowiedział: - Nigdy nie przejechałem perfekcyjnego okrążenia i to jest w tym wszystkim wspaniałe. Na pewno byłem blisko. Ale wyobraźcie sobie, z tych 30 tys. okrążeń, które zrobiłem do tej pory w F1, tysiąc było idealnych. To byłoby nudne. Tak samo byłoby w każdym sporcie.

- W okrążeniach kwalifikacyjnych zbliżam się do perfekcji, ale gdy potem analizuję moje przejazdy, to widzę, co mogłem poprawić, gdzie wcześniej zahamować, gdzie bardziej przyspieszyć. Zawsze jest tyle rzeczy do poprawy. I to jest w tym takie ekscytujące. Dążę do tej perfekcji. Możesz czuć, że się zbliżyłeś bardzo blisko do tego idealnego okrążenia, ale potem patrzysz na dane inżynierów i jesteś załamany tym, co jeszcze da się poprawić - dodał.

- Kobe Bryant przez tyle lat utrzymał się na wysokim poziome, nigdy nie zadowolił się tym, co miał. Tak samo z Federerem, który znów jest na szczycie. Wielkie umiejętności i to dążenie do perfekcji prawdopodobnie łączy tych największych - zakończył Hamilton.

Obrońca mistrzowskiego tytułu w czwartkowych testach miał ósmy czas dnia, ale ze swoich testów jest zadowolony. - Pozostała mi jeszcze symulacja wyścigu, którą przeprowadzimy w piątek. Choć pewnie inżynierowie będą narzekać, że potrzebują kolejnych dni na testy. Chcę się już ścigać. Niech wrzucą nas na głęboką wodę i zobaczymy, jak sobie poradzimy - zakończył.