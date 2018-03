Sergio Ramos pochwalił się swoim nowym samochodem. To klasyczny Fiat 600

Ramos przyjechał Fiatem na czwartkowy trening Realu Madryt. Hiszpański obrońca pochwalił się swoim nowym samochodem na Instagramie.

- Klasyka nigdy nie umiera - napisał 31-latek, który pod koniec marca będzie obchodził urodziny. - Wczesny prezent urodzinowy - dodał.

Ramos ma ostatnio powody do świętowania. We wtorek Real Madryt wygrał bowiem rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain (2:1), dzięki czemu awansował do kolejnej fazy rozgrywek.