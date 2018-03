Liga Mistrzów. TVP nie pokaże Lewandowskiego. Dlaczego?

TVP 1 ma prawa do pokazywania jednego, środowego meczu, w każdej kolejce Ligi Mistrzów. W przyszłym tygodniu stacja pokaże rewanżowe spotkanie Barcelony z Chelsea w ramach 1/8 finału LM. Katalończycy wywieźli ostatecznie z Londynu korzystny, bramkowy remis (1:1). The Blues grali bardzo mądrze, ale ich głupi błąd w defensywie wykorzystał Leo Messi. Anglicy na wyjeździe będą mieli jednak poważne kłopoty, aby awansować.

Studio przedmeczowe poprowadzi Rafał Patyra, zaś pomeczowe Jacek Kurowski oraz Maciej Iwański. Mecz skomentują natomiast Dariusz Szpakowski i Mirosław Trzeciak.

Bayern zagra rezerwami?

Mistrzowie Niemiec wygrali z Besiktasem aż 5:0, dlatego w Stambule najprawdopodobniej zagrają rezerwami. A to oznacza, że Robert Lewandowski rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Jeśli tak się stanie, to zastąpi go Sandro Wagner.