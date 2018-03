Robert Kubica znów za kierownicą Williamsa. Dużo okrążeń, dobry czas

Warunki do jazdy w czwartek były dalekie od ideału. Słońce było tylko przez krótką chwilę, niebo spowiły chmury, z których odrobinkę popadał deszcz. Temperatura powietrza też tylko nieco przebiła 10 stopni Celsjusza, a tor tylko na niedługie momenty miał więcej niż 25 stopni Celsjusza. To nie są optymalne warunki do testowania, ale kierowcy nic sobie z tego nie robili.

Sebastian Vettel z Ferrari ustanowił nowy nieoficjalny rekord toru Catalunya. Swoje najszybsze okrążenie pokonał w czasie 1:17.182 - był jedynym kierowcą do tej pory, który zszedł poniżej minuty i 18 sekund.

Czwartkowy poranek oznaczał, że za kierownicą Williamsa FW41 zasiadł Robert Kubica. Polak jest jedynym kierowcą rezerwowym, który dostał od swojego zespołu możliwość jazdy podczas drugiej tury testów. Dwa pierwsze dni spędził na doglądaniu aut kolegów, spotkaniach z inżynierami, ale też treningach kolarskich i spotkaniach z kibicami. W czwartek od samego rana pracował już jako kierowca.

Na torze był od wczesnych godzin porannych, grubo przed godziną dziewiątą miał na sobie wyścigowy kombinezon. Ale Williams zwlekał z wypuszczeniem Polaka na tor. Auto brytyjskiego zespołu z garażu wyjechało jako jedno z ostatnich, a przez dwie pierwsze godziny Kubica zbytnio się nie najeździł, ale m.in. testował aerodynamikę. Nie wiadomo, czy cała liczba okrążeń nie była spowodowana jakimiś problemami zespołu.

Później jednak zwiększyła się liczba okrążeń, poprawiły się też czasy. Kubica jest pierwszym kierowcą Williamsa, który podczas tegorocznych testów w Barcelonie pojechał okrążenie toru Catalunya poniżej minuty i 20 sekund. Jego czas 1:19.629 był ósmym wynikiem dnia. Warto znów przypomnieć - odnoszenie tego do tempa rywali wiele nie mówi.

Ważne było też, że Kubica pokonał 73 okrążenia, czyli mniej więcej dystans jednego wyścigu. Więcej kółek toru Catalunya pokonali tylko Nico Hulkenberg (Renault) - 79, Valtteri Bottas (Mercedes) - 97, Kevin Magnussen (Haas) - 76 oraz Sebastian Vettel (84).

Popołudniu autem Williamsa będzie jeździł Lance Stroll. W piątek, czyli w ostatnim dniu oficjalnych testów przed sezonem F1, Kubica ma jeździć znów w porannej sesji (9–13), a na popołudnie auto przekaże Siergiejowi Sirotkinowi.

Sezon F1 rozpocznie się 25 marca w Australii.