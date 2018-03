Ligue 1. Co się stanie z Neymarem, jeśli Conte zostanie trenerem PSG?

PSG w dość kompromitujący sposób zostało wyeliminowane z 1/8 finału Ligi Mistrzów przez Real Madryt, przegrywając dwumecz aż 2:5. Wszystko wskazuje, że Unai Emery, który został uznany jednym z głównych winowajców porażki, zostanie zwolniony. Latem jego miejsce miałby zająć Antonio Conte, menadżer Chelsea.

Włoch to świetny fachowiec. Prowadząc Juventus wygrał trzy mistrzostwa Włoch z rzędu, choć przejął klub, gdy ten zajął w poprzednim sezonie 7. miejsce! Conte potwierdził klasę prowadząc reprezentację Włoch. Była ona skazywana na porażkę podczas Euro 2016, a dotarła do ćwierćfinału, gdzie odpadła dopiero po rzutach karnych z Niemcami. Wcześniej wygrywała m.in z Hiszpanią i Belgią.

W sezonie 2016/17 Conte przejął Chelsea i na dzień dobry zdobył mistrzostwo Anglii. W obecnych rozgrywkach idzie im jednak gorzej, bo The Blues zajmują 5. lokatę w lidze, a Włoch kłóci się z zarządem klubu. Uważa, że ten nie spełnia jego wymagań dotyczących zakupu nowych piłkarzy, np. zimą ubiegał się o Edina Dżeko z Romy, a do Chelsea dołączył Olivier Giroud z Arsenalu. Przykłady można byłoby mnożyć.

Takich kłopotów nie miałby na pewno w PSG, bo francuski klub zasilany katarskimi milionami może kupować kogo chce i za ile chce. Latem wydali prawie pół miliarda euro na nowych zawodników.

Szatnia konfliktu

Problem w tym, że w PSG wielu piłkarzy zachowuje się egocentrycznie. Drużyna nie ma mentalności zwycięzców i targana jest konfliktami. Zawodnicy kłócili się już o wszystko. Część chciała grać na innej pozycji, niż nakazywał im trener, inni czuli się poniżeni siedzeniem na ławce, lub ostentacyjnie żądali wyższych zarobków. Mowa tu o Edinsonie Cavanim, Marquinhosie, Adrienie Rabiocie czy Marco Verrattim. Jednak wszystkich przebił w dwa lata temu Serge Aurier, który publicznie skrytykował trenera i wulgarnie obrażał Zlatana, ówczesną gwiazdę PSG.

Lata mijają, a obraz szatni PSG się nie zmienia. Neymar kłóci się z Cavanim, o to, kto... ma wykonywać stałe fragmenty gry.

Conte rządzi twardą ręką

Włoch wyznaje zasadę, że nikt nie jest ważniejszy niż drużyna. Nawet największe legendy klubowe. W sezonie 2011/12 Conte, ówczesny szkoleniowiec Juve, był krytykowany za sposób traktowania Alessandro Del Piero/ Symbol Starej Damy regularnie siadał na ławce rezerwowych, a gdy już pojawiał się w wyjściowej jedenastce, to najczęściej był zmieniany jako pierwszy. Ale na boisku nie zawodził. Jego gole w prestiżowych spotkaniach z Interem, Romą czy Lazio okazały się niezwykle istotne w marszu po scudetto.

Co z Neymarem?

Ok, trudno porównywać Neymara, czyli wschodzącej gwiazdy, do podstarzałego Del Piero, ale chodzi o zasady, którymi kieruje się Conte. Włoch na boisku będzie wymagał całkowitej dyscypliny taktycznej i podporządkowania się pod zespół. A co na to Neymar? Jak donosi francuski Le Parisien, w kontrakcie Brazylijczyka istnieją zapisy mówiące o całkowitym zwolnieniu z zadań defensywnych, a także formalne zapewnienie tego, że Neymar nie będzie atakowany w czasie treningów.

- Plotkuje się o tym, że może trafić do Realu. I szczerze mówiąc, nie byłbym zdziwiony, gdyby w perspektywie kilku sezonów, dołączyłby do drużyny Królewskich. Gazety na pewno zaraz znowu zaczną się o tym rozpisywać - mówi nam Mateusz Majak, komentator Eleven i ekspert od ligi francuskiej.