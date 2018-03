Liga Mistrzów. Wojciech Szczęsny zadrwił z kibiców Tottenhamu [WIDEO]

Mistrzowie Włoch pokonali Tottenham 2:1 w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów i awansował do najlepszej ósemki w Europie, bo w Turynie był remis 2:2. Gospodarze prowadzili do 64. minuty, ale dzięki golom Gonzalo Higuainowi i Paulo Dybali zdobytym w trzy minuty to goście mogą cieszyć się z awansu.

Wojciech Szczęsny przesiedział cały dwumecz na ławce rezerwowych, ale dobry humor go nie opuszczał. Po meczu Polak wykonał wymowny gest w stronę kibiców Tottenham, palcami dotknął podbródka. Taki ruch - szczególnie we Włoszech - może zostać uznany za obraźliwy, ponieważ ma on na celu okazanie wyższości i pogardy nad drugą osobą. Filmik stał się hitem internetu:

Ale to nie wszystko. Szczęsny opublikował także na instagramie zdjęcie z szatni i swoim wpisem musiał sprowokować kibiców Totenhamu.

"Wielka radość po wygranej z jednym z najlepszych zespołów w północnym Londynie" - czytamy. Mało tego, a dopisał także hasztag "#northlondonisred", czyli "północny Londyn jest czerwony". To kolejny ukłon w stronę Arsenalu, w którym spędził 11 lat i kolejny prztyczek wobec jego lokalnego rywala.