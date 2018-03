Liga Mistrzów. Juventus w ćwierćfinale!

Po remisie 2:2 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów w Turynie piłkarze Tottenhamu byli faworytem do awansu. Pokazali to od pierwszych minut spotkania na Wembley. Już w drugiej minucie pierwszą kontrowersyjną decyzję podjął prowadzący to spotkanie sędzia Szymon Marciniak. We własnym polu karnym piłkę ręką zagrał Medhi Benatia, ale Polak nakazał grać dalej.

Pierwszy kwadrans meczu to dominacja gospodarzy. W 15. minucie Harry Kane stanął przed doskonałą sytuacją by pokonać Buffona, ale jego strzał z ostrego kąta trafił w boczną siatkę. Trzy minuty później wreszcie obudzili się turyńczycy. W pole karne Llorisa wbiegł Douglas Costa i po chwili został podcięty przez Vertonghena. To powinien być rzut karny, ale po raz kolejny Szymon Marciniak nie zobaczył przewinienia. Wściekli piłkarze Juventusu podbiegli do polskiego sędziego z pretensjami.

W 20. minucie Son mógł dać prowadzenie gospodarzom, ale świetnie w bramce spisał się Gianluigi Buffon. Koreańczyk, który 27 marca zagra w sparingu przeciwko Polsce, rozegrał znakomity mecz. Raz po raz sprawiał ogromne problemy obrońcom Juventusu. Wreszcie w 39. minucie udało mu się pokonać włoskiego bramkarza. Son dostał piłkę z prawej strony od Trippiera, nieczysto uderzył piłkę - kopnął ją prawą nogą, a ta odbiła się od lewej nogi - i wpadła do bramki.

Piłkarze Juventusu do końca pierwszej połowy i na początku drugiej byli bezradni. Po przerwie wydawało się, że gracze Tottenhamu w pełni kontrolują przebieg spotkania. W 61. minucie Massimiliano Allegri zdecydował się na podwójną zmianę. Na boisku pojawili się Asamoah i Lichtsteiner. Trzy minuty później ten drugi rozpoczął akcję, po której Gonzalo Higuain dał wyrównanie Juventusowi. Po kolejnych trzech minutach cały Turyn oszalał. Juventus wyszedł na prowadzenie po golu Paulo Dybali w sytuacji sam na sam z Llorisem.

W 90. minucie Harry Kane mógł dać wyrównanie Tottenhamowi, ale piłkę z linii bramkowej wybił Andrea Barzagli. Prowadzenie 2:1 goście dowieźli do końca i to oni zagrają w ćwierćfinale tegorocznej Ligi Mistrzów.

W drugim środowym meczu Manchester City przegrał u siebie z FC Basel 1:2, ale dzięki zwycięstwu 4:0 w pierwszym spotkaniu awansował do kolejnej rundy.

We wtorek awans zapewniły sobie drużyny Realu Madryt i Liverpoolu. Losowanie 1/4 finału LM odbędzie się 16 marca. Pierwsze mecze drużyny zagrają 3 i 4 kwietnia. Rewanże zostaną rozegrane tydzień później.