Liga Mistrzów. Wojciech Szczęsny na ławce! Gianluigi Buffon zagra z Tottenhamem

Dwa tygodnie temu między słupkami Juventusu stanął 40-letni Gianluigi Buffon. Juventus prowadził 2:0 już po dziewięciu minutach, ale ostatecznie zremisował w Turynie 2:2. a Włoch rozegrał bardo słabe spotkanie. Gdy Christian Eriksen zdobył wyrównująca bramkę z rzutu wolnego, to właśnie największe pretensje kierowano do Buffona. Massimiliano Allegri jednak zaufał ponownie foświadczonemu golkiperowi.

- Spotkanie odbędzie się w miejscu magicznym dla piłki nożnej, teatrze futbolu. Mam nadzieję, że Juventus da z siebie wszystko i wykorzystamy każdą okazję, by osiągnąć nasz cel i zakwalifikować się do ćwierćfinału. Potrzebujemy zagrać jak prawdziwy zespół. Drużyna, która wkracza na plac gry z wyraźnym charakterem i własną ideą futbolu. Musimy odwołać się do naszego międzynarodowego doświadczenia, zarówno grupy jak i każdego piłkarza indywidualnie. Zmierzymy się z silnym zespołem, który świetnie atakuje. Musimy wykorzystać wszystkie nadarzające się okazje – powiedział Buffon podczas konferencji prasowej.

Mecz odbędzie się na Wembley w Londynie. Juventusowi awans daje tylko zwycięstwo lub każdy remis bramkowy od 3:3 w górę (np. 4:4). Przy wyniku 2:2 dojdzie do dogrywki.

Przewidywane składy:

Tottenham (4-2-3-1): Lloris - Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies - Dier, Dembele - Son, Alli, Eriksen - Kane

Zawieszeni: Aurier

Kontuzjowani: Alderweireld

Juventus (4-3-3): Buffon - Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Pjanić, Matuidi - Dybala, Higuain, Douglas Costa

Kontuzjowani: Cuadrado, Bernardeschi