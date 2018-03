Formuła 1. Wielka flaga kibiców Roberta Kubicy już na torze

Flaga ma 60 metrów kwadratowych i jest na niej podobizna Roberta Kubicy utworzona z 6000 tysięcy zdjęć kibiców polskiego kierowcy oraz napis „Forza Robert”. We wtorek razem z kibicami sektorówka przyleciała do Barcelony. W środę tuż przed południem pojawiła się na trybunie na wprost garaży zespołu Williams. Kibice przyczepili ją do poręczy górnej części trybun i zwiesili zakrywając część krzesełek z dolnego sektora.

Flaga robi imponujące wrażenie, przykuwa uwagę i jest największa spośród tych, które przywieźli kibice innych kierowców. Zwraca uwagę kierowców, dziennikarzy. Została też dostrzeżona przez oficjalne konto F1 na Twitterze.

Flaga była przygotowana na ostatni wyścig sezonu 2017 i testy w Abu Zabi, gdzie Kubica testował bolid Williamsa.

Gigantyczna flaga wisi już na trybunach, a na torze w czwartek i piątek ma pojawić się więcej fanów polskiego kierowcy. Robert Kubica będzie testował auto Williamsa w oba dni w godz. 9–13.

Testy F1 na torze Catalunya pod Barceloną potrwają do piątku 9 marca. Sezon F1 rozpocznie się od Grand Prix Australii (25 marca).