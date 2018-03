Były piłkarz Arsenalu dostał czerwoną kartkę za...powtarzanie swojego nazwiska

Sanchez Watt (Twitter/Ollie_Bayliss)

Kuriozalne czerwone kartki i śmieszne wpadki sędziów to nieodłączny element piłki nożnej. Wielokrotnie zdarzało się już, że arbiter wyrzucał z boiska niewinnego zawodnika, albo niesłusznie karał piłkarzy. To, co przytrafiło się byłemu zawodnikowi Arsenalu, Sanchezowi Wattowi, zakrawa jednak na sytuację, która w pełni zasługuje na miano "kuriozum". Watt otrzymał bowiem czerwoną kartkę za... kilkukrotne powtórzenie swojego nazwiska.

REKLAMA