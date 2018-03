Marcin Komorowski zakończył karierę piłkarską

Były obrońca m.in. Legii Warszawa i reprezentacji Polski od lat zmagał się z kontuzją ścięgna Achillesa.

Ostatnie spotkanie w karierze Komorowski rozegrał 16 czerwca 2015 roku w sparingu Polski z Grecją (0-0). Zawodnik przeszedł od tego czasu pięć operacji, ale nie przyniosły one pożądanego skutku.

- Ciężko mi o tym mówić. Miałem w sumie trzech lekarzy i żaden mi nie pomógł. Nigdy nikogo nie złapałem za rękę, więc nie wiem, czy to błąd lekarza. Nie mam więc prawa nikogo oskarżać. Na pewno jedynym lekarzem, który nie odmówił mi pomocy i cały czas dąży do wyleczenia mnie jest doktor Jacek Jaroszewski, za co jestem mu bardzo wdzięczny - powiedział Komorowski w rozmowie z "Faktem".

Zawodnik rozegrał 13 spotkań w reprezentacji Polski i strzelił jednego gola (w wygranym 1-0 sparingu z RPA w 2012 roku). Grał w takich klubach jak ŁKS Łódź, Zagłębie Sosnowiec, Polonia Bytom, Legia Warszawa czy Terek Grozny.