Serie A. Znamy przyczynę śmierci Davide Astoriego

We wtorek przeprowadzono sekcję zwłok kapitana Fiorentiny. Jego serce miało stale zwalniać swoją pracę, aż się zatrzymało.

Pogrzeb 14-krotnego reprezentanta Włoch odbędzie się w czwartek we Florencji.

Fiorentina i Cagliari - czyli dwa kluby, w których Astori spędził największą część swojej kariery - zdecydowały się zastrzec numer 13, z którym na plecach występował piłkarz.

Astori zmarł w nocy z soboty na niedzielę. Zawodnik wraz z całym zespołem przebywał w hotelu przed niedzielnym, wyjazdowym meczem Fiorentiny z Udinese. Z tego powodu odwołano wszystkie niedzielne spotkania Serie A.

31-letni Astori pierwsze kroki w futbolu stawiał w Pontisoli, skąd trafił do Milanu. W latach 2008-2016 grał dla Cagliari, skąd wypożyczany był do Romy i Fiorentiny. Ostatni z wymienionych klubów pozyskał go na stałe w 2016 roku.

Astory 14-krotnie zagrał w seniorskiej reprezentacji Włoch, dla której strzelił jednego gola.