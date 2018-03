Fight Exclusive Night 20 "Next Level" już 10 marca na Torwarze!

Konferencja prasowa z udziałem bohaterów trzech walk mistrzowskich gali FEN 20 odbędzie się w czwartek, 8 marca, o godzinie 15 w warszawskiej hali Torwar. Weźmie w niej udział sześciu zawodników. Są nimi: Radosław Paczuski, Stanisław Zaniewski, Arkadiusz Wrzosek, Artur Bizewski, Marian Ziółkowski i Mateusz Rębecki. Wstęp na konferencję prasową dla kibiców jest wolny. Dla dziennikarzy będzie to również możliwość, aby porozmawiać z zawodnikami.

W piątek natomiast, 9 marca, odbędzie się oficjalna ceremonia ważenia przed galą. Miejscem wydarzenia będzie klub Hulakula znajdujący się przy ulicy Jagiellońskiej 85B w Warszawie. Ważenie będzie otwarte dla kibiców.

Karta walk FEN 20:

Stanisław Zaniewski VS Radosław Paczuski -85 kg formuła K-1*

Mateusz Rębecki VS Marian Ziółkowski -70 kg*

Artur Bizewski VS Arkadiusz Wrzosek +95 kg formuła K-1*

Anatolij Litwinow VS Andrzej Grzebyk – 84 kg

Bartosz Leśko VS Marcin Naruszczka -84 kg

Daniel Torres VS Kamil Łebkowski -66 kg

Michał Tarabańka VS Krzysztof Kułak -84 kg

Rafał Korczak VS Marcin Szreder +95 formuła K-1

Adrian Błeszyński VS Alan Kwieciński -77 kg K-1

*Pojedynki, w których stawką będą pasy mistrzowskie federacji FEN.

Gala Fight Exclusive Night 20 "Next Level" będzie transmitowana na trzech antenach Cyfrowego Polsatu. Zmagania zawodników podczas jubileuszowej edycji będzie można podziwiać na Polsacie Sport Fight, Polsacie Sport oraz na otwartym kanale Polsatu.

Szczegółowy plan transmisji gali FEN 20 "Next Level" wygląda następująco:

19:00 - Polsat Sport Fight

20:00 - Polsat Sport

0:20 - otwarty Polsat

Bilety na galę Fight Exclusive Night „Next Level” można nabyć TUTAJ