Ekstraklasa S.A. wydała oficjalne oświadczenie w sprawie meczu Piast - Górnik

W poniedziałek Komisja Ligi ukarała Piasta Gliwice walkowerem za mecz z Górnikiem Zabrze. Wynik 3:0 dla drużyny Marcina Brosza, ale punktów zero. Komisja zdecydowała, że zespół z Zabrza straci trzy punkty.

Dodatkowo na Piasta nałożono karę zakazu organizacji wyjazdu grupy kibiców na sześć kolejnych meczów oraz na dwa kolejne mecze z Górnikiem w Zabrzu, a także karę finansową w wysokości 80 tysięcy złotych.

Jednocześnie klub Górnik Zabrze został ukarany zakazem organizacji wyjazdu grupy kibiców gości na sześć kolejnych meczów i na dwa kolejne mecze z Piastem w Gliwicach oraz karą finansową w wysokości 40 tysięcy złotych. Kibice, którzy podczas meczu z Piastem znajdowali się w sektorze gości, nie będą mogli wejść na trzy kolejne mecze domowe Górnika. Dodatkowo klub Górnik Zabrze został ukarany odjęciem trzech punktów.

- Zależało nam, żeby kwestia kar za sobotnie wydarzenia została jak najszybciej wyjaśniona. Dlatego wczoraj (poniedziałek) zapadły decyzje ze strony Komisji Ligi i zgodnie z naszymi ustaleniami z Komisją, uzasadnienia tych decyzji trafią do klubów w czwartek. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że kluby mają możliwość odwołania do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN i chcemy im zapewnić warunki, by finalne rozstrzygnięcia były znane jak najszybciej – komentuje Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasa S.A.

Zgodnie z przepisami regulaminu dyscyplinarnego PZPN kluby mogą złożyć odwołanie od decyzji Komisji Ligi do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN w terminie 7 dni od dnia doręczenia uzasadnienia. W przypadku złożenia takiego odwołania, Ekstraklasa S.A. będzie działać wspólnie z PZPN, aby ewentualne rozstrzygnięcia w drugiej instancji zapadły możliwie szybko, co pozwoli na zakończenie procedury dyscyplinarnej jeszcze w marcu. Kary walkowera dla Piasta Gliwice oraz odjęcia trzech punktów Górnikowi Zabrze do czasu ich uprawomocnienia, nie będą uwzględniane w tabeli ligowej - informuje oficjalna strony ekstraklasy.