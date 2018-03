Primera Division. Barcelona znalazła następcę Andresa Iniesty? To Arthur z Gremio

Do Barcelony przyleciał agent zawodnika, by sfinalizować rozmowy. Do samego transferu miałoby jednak dojść dopiero w styczniu 2019 roku.

Arthur ma kosztować 30 mln euro z kolejnymi 10 mln w formie zmiennych. Reprezentant Brazylii do lat 20 nie gra od listopada, kiedy odniósł kontuzję kostki.

Za to Iniesta jest legendą Barcelony. Zadebiutował w klubie w 2002 roku, rozegrał ponad 650 spotkań. W tym czasie zdobył m.in. osiem mistrzostw Hiszpanii i czterokrotnie wygrywał Ligę Mistrzów.

Pod koniec lutego piłkarz zdradził, że "temat transferu zmierza we właściwym kierunku", ale jednocześnie zaprzeczał, by podpisał jakieś dokumenty.