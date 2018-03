Oficjalnie. Piotr Stokowiec nowym trenerem Lechii Gdańsk

Jak poinformowali przedstawiciele klubu z Gdańska, Stokowiec podpisał kontrakt do 30 czerwca 2020 roku. Jego asystentem został Łukasz Smolarow, a nowym trenerem bramkarzy będzie Jarosław Bako.

- Dziękuję za zaufanie, które mi okazano angażując mnie do takiego wielkiego projektu. To był mój wybór i moja decyzja. Cieszę się, że tu jestem. Potencjał i ambicje tego klubu są podobne do moich dlatego tu jestem - rozpoczął Stokowiec na oficjalnej konferencji prasowej.

I dodał: Skupiamy się na celach krótkofalowych - zajęcie się drużyną, która ma wielu zawodników z dobrymi umiejętnościami. Chcemy polepszyć współpracę między poszczególnymi formacjami i sprawić, że zawodnicy poczują się mocni, będą groźni dla najlepszych i zaczną punktować.

Lechia Gdańsk aktualnie znajduje się dopiero na 12. pozycji w tabeli. Słabe wyniki w ostatnich kolejkach utratą posady przypłacił Adam Owen. Walijczyk został zwolniony po bezbramkowym remisie z Zagłębiem Lubin.

- Zdaję sobie sprawę z wyzwania, jakiego się podejmuję, ale nie boję się tego. Mam w sobie dużo energii, trochę odpocząłem, mam pozytywne nastawienie do tego projektu. Wiem, jak duże umiejętności mają moi nowi zawodnicy. Wierzę w ciężką pracę - powiedział Stokowiec.

Nowy szkoleniowiec Lechii wcześniej pracował we wspomnianym Zagłębiu Lubin. Został stamtąd zwolniony po 146 meczach. W swojej karierze prowadził również Jagiellonię Białystok i Polonię Warszawa.