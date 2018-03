Bundesliga. Marcin Kamiński przedłużył kontrakt z VfB Stuttgart

Marcin Kamiński występuje w VfB Stuttgart od lipca 2016 roku, kiedy na zasadzie wolnego transferu opuścił zespół Lecha Poznań.

Sezon 2017/18 obrońca zaczął jako podstawowy zawodnik dziewiątego zespołu Bundesligi. W ostatnich tygodniach jego rola była jednak stale marginalizowana. W pięciu ostatnich kolejkach ligi niemieckiej spędził na murawie zaledwie trzy minuty.

Kamiński ma na swoim koncie także występy w reprezentacji Polski. Zadebiutował w niej w 2011 roku i do tej pory rozegrał cztery spotkania. Selekcjoner Adam Nawałka jednak regularnie powoływał go na mecze el. do MŚ w Rosji, ale 26-latek przesiadywał głównie na ławce rezerwowych.