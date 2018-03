Kicker ocenił szanse na transfer Lewandowskiego

Pod koniec lutego Robert Lewandowski zakończył współpracę ze swoim wieloletnim menadżerem, Cezarym Kucharskim. Nowym agentem kapitana reprezentacji Polski został Pini Zahavi. Doświadczony Izraelczyk ma pomóc 29-latkowi w transferze do Realu Madryt.

Zahavi miał ponoć kontaktować się już z przedstawicielami mistrzów Hiszpanii, którzy wyrazili zainteresowanie polskim napastnikiem i zapowiedzieli, że są w stanie zapłacić za niego 150 mln euro. Zagraniczne media twierdziły również, że szefowie Realu rozmawiali już z władzami Bayernu. Te informacje zdementowali jednak dziennikarze "Kickera".

Kicker okładka Kicker

Niemiecki magazyn podał, że nikt z Realu nie kontaktował się Bayernem w sprawie transferu. Dodatkowo mistrzowie Niemiec zakomunikowali, że Lewandowski nie jest na sprzedaż, nawet za kwotę przekraczającą 100 milionów euro.

Co ciekawe, według ustaleń dziennikarzy "Kickera" Lewandowski związał się ze swoim nowym agentem, Pinim Zahavim, umową obowiązującą zaledwie do czerwca. To może oznaczać, że w przypadku braku transferu, Polak znów zmieni menadżera.

Najlepszy strzelec Bayernu w obecnym sezonie rozegrał 34 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 29 bramek. Ostatni mecz ligowy z Freiburgiem (4:0) spędził na ławce rezerwowych.