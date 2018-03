Alpejski PŚ. Marcel Hirscher zapewnił sobie Kryształową Kulę

Był to 57. pucharowy triumf Austriaka w karierze. Na sześć zawodów przed końcem sezonu Austriak ma 289 pkt przewagi nad drugim Henrikiem Kristoffersenem. Norweg jednak nie startuje w konkurencjach szybkościowych.

Hirscher zapewnił sobie również małą Kryształową Kulę za zwycięstwo w slalomie. Dzień wcześniej zapewnił sobie zwycięstwo w slalomie gigancie.

Jednocześnie Hirscher przyznał, że "nie wie czy będzie startował w przyszłym sezonie PŚ". - Na razie cieszę się, że wracam do domu - powiedział, a jeszcze przed sezonem myślał o zakończeniu kariery. W rozmowie z NRK komplementował go Kristoffersen. - On gra we własnej lidze. Jest najlepszym narciarzem - stwierdził.

Wyniki niedzielnego slalomu:

1. Marcel Hirscher (Austria) 1.49,22 (52,26/56,96)

2. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 1.50,44 (53,08/57,36)

3. Ramon Zenhaeusern (Szwajcaria) 1.50,83 (54,25/56,58)

4. Clement Noel (Francja) 1.51,14 (53,85/57,29)

5. Sebastian-Foss Solevaag (Norwegia) 1.51,35 (54,13/57,22)

6. Marc Rochat (Szwajcaria) 1.51,56 (54,62/56,94)

Klasyfikacja generalna PŚ:

1. Marcel Hirscher (Austria) 1494 pkt

2. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 1205

3. Aksel Lund Svindal (Norwegia) 716

4. Alexis Pinturault (Francja) 687

5. Kjetil Jansrud (Norwegia) 665

6. Beat Feuz (Szwajcaria) 636

Klasyfikacja slalomu:

1. Marcel Hirscher (Austria) 874

2. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 710

3. Andre Myhrer (Szwecja) 460