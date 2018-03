Piłka nożna. Tomasz Kędziora zapewnił zwycięstwo Dynamo Kijów po golu w doliczonym czasie gry

Polak wpisał się na listę strzelców w doliczonym czasie gry meczu z Żorią Ługańsk (3-2).

Był to 21. mecz Kędziory we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie. Do tej pory miał na koncie jedną asystę.

W listopadzie Kędziora zadebiutował w reprezentacji Polski, rozegrał w niej jak do tej pory jeden mecz.

Dynamo jest wiceliderem ligi ukraińskiej z 45 pkt. Ma osiem punktów przewagi nad trzecią Worsklą Połtawą, ale i sześć punktów straty do Szachtara Donieck.