Wesley Sneijder zakończył karierę reprezentacyjną

33-letni Sneijder jest obecnie piłkarzem katarskiego Al-Gharafa. To właśnie tam odwiedził go Koeman, który niedawno został nowym selekcjonerem reprezentacji Holandii. - Wesley jest jednym z najlepszych holenderskich piłkarzy w ostatnich latach, jednak chcę budować nową drużynę i musiałem podjąć różne decyzje - powiedział Koeman.

- Kiedy odchodziłem do Kataru wiedziałem, że ta decyzja może mieć wpływ na moją przyszłość w reprezentacji narodowej. Co więcej, rozumiem, że Koeman chce rozpocząć budowanie nowej drużyny, która oparta będzie na młodszych zawodnikach. Rozmawialiśmy o tym bardzo otwarcie i muszę przyznać, że była to miła rozmowa. Szanuję decyzję selekcjonera - skomentował Sneijder.

33-letni pomocnik debiut w reprezentacji Holandii zaliczył w 2003 roku w towarzyskim starciu przeciwko Portugalii. Od tamtego czasu dla "Oranje" rozegrał 133 spotkania. W 2010 roku został wicemistrzem świata, przed czterema laty na mundialu w Brazylii sięgnął z Holendrami po brązowy medal.

Zespół "Oranje" nie zakwalifikował się do zbliżających się mistrzostw świata w Rosji. Po przegranych eliminacjach z gry w drużynie narodowej zrezygnował też m.in. Arjen Robben.