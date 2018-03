Siatkówka. Trwa fantastyczna seria drużyny Fabiana Drzyzgi - Olimpiakos Pireus wygrał w lidze 19 razy z rzędu!

Choć wielu dziwiło się, że po kilkuletnim związaniu z Asseco Resovią Rzeszów Fabian Drzyzga wybrał kierunek grecki, to wyniki osiągane przez jego zespół na polu ligowym mogą dawać polskiemu rozgrywającemu powody do zadowolenia. Do tej pory jego zespół, Olimpiakos Pireus, nie przegrał ani jednego spotkania. To łącznie daje 19 zwycięstw z rzędu, w które można wliczyć także sobotnią wygraną z 8. drużyną zestawienia, Kifisias, 3:1 (25:18, 22:25, 25:21, 27:25).

Team z Pireusu gra również w Pucharze Challenge. Na początku marca awansował do kolejnej rundy rozgrywek, pokonując w 1/4 finału Par-Ky Menen (3:1 i 3:0).

Na drugim miejscu w tabeli ligi greckiej z 43 punktami (12 mniej od lidera) znajduje się drużyna PAOK Saloniki. Kolejna lokata należy do zespołu prowadzonego przez byłego członka sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski, Oskara Kaczmarczyka. Foinikas Syros ma 37 punktów.

Ostateczne rozstrzygnięcia w greckiej ekstraklasie zapadają w tzw. systemie włoskim – przyznawane są tylko złote i srebrne medale.