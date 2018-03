Serie A. Nieudany powrót Arkadiusza Milika. Napoli przegrało z Romą

CIRO FUSCO/AP

SSC Napoli przegrało 2:4 z AS Romą w meczu 27. kolejki włoskiej Serie A. W spotkaniu udział wzięło dwóch Polaków - Piotr Zieliński i Akradiusz Milik, dla którego był to powrót do gry po ciężkiej kontuzji.

Sobotnie spotkanie doskonale rozpoczęło się dla gospodarzy, którzy objęli prowadzenie w 6. minucie dzięki trafieniu Lorenzo Insigne. Dobrym wynikiem Napoli cieszyło się jednak krótko. Już minutę po golu dla lidera Serie A, padła bramka wyrównująca, którą zdobył Cengiz Under. W 26. minucie to Roma wyszła na prowadzenie, a gola strzelił Edin Dżeko. Bośniak na listę strzelców ponownie wpisał się w 73. minucie, a sześć minut później gospodarzy dobił Diego Perotti. W doliczonym czasie gry bramkę dla Napoli zdobył jeszcze Dries Mertens. W podstawowym składzie gospodarzy wystąpił Piotr Zieliński. Polskiego pomocnika w 65. minucie zmienił Marek Hamsik. 10 minut później na murawie pojawił się Arkadiusz Milik. Dla naszego napastnika był to pierwszy występ od 23 września i meczu ze SPAL, kiedy doznał poważnej kontuzji więzadeł krzyżowych. Po 27 kolejkach Serie A Napoli ma punkt przewagi nad drugim w tabeli Juventusem. "Stara Dama", która w sobotę pokonała na wyjeździe Lazio 1:0, ma jednak jeden mecz zaległy do rozegrania.