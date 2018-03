KSW 42. Nosze i maska tlenowa. Łukasz "Juras" Jurkowski przegrywa walkę, którą wydawało się, że wygra

- Ja sam! Ja sam! - krzyknął Łukasz Jurkowski, któremu medycy chwilę wcześniej założyli na twarz maskę tlenową, wnieśli też do oktagonu nosze. I "Juras" faktycznie wstał sam, ale chwilę wcześniej przegrał walkę. Zupełnie nieoczekiwanie, bo w pierwszej rundzie miał przewagę, mógł nawet poddać rywala.

Do drugiej już jednak nie wyszedł. Długo leżał na ringu. Ale w końcu wstał i powiedział: - Mostek bolał mnie od trzech tygodni. Do tego tydzień choroby, ciosy Martina. No cóż, chciałem walczyć za wszelką cenę. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Dzisiaj spieprzyłem, cholernie szkoda mi tej walki.

- Nie wiem, jak to wyglądało, ale nie jestem zadowolony z tego zwycięstwa. Dwa razy też go trafiłem. Ja też mam kontuzję, ale albo wychodzisz, albo nie wychodzisz - skomentował Martin Zawada, który drugi raz w karierze pokonał Jurkowskiego.

- Trzecia walka? Nie wiem, czy się dam na nią namówić - odparł Zawada. Jurkowski zapowiedział, że wróci do klatki.

Karta walk KSW 42

92.0 kg: Mamed Khalidov (34-4-2) vs. Tomasz Narkun (14-2)

83.9 kg: Michal Materla (25-5) vs. Scott Askham (15-4)

70.3 kg: Mateusz Gamrot (13-0, 1 N/C) vs. Grzegorz Szulakowski (9-1) – walka o pas kategorii lekkiej

56.7 kg: Ariane Lipski (10-3) vs. Silvana Gomez Juarez (6-1) – walka o pas kategorii muszej

95.0 kg: Lukasz Jurkowski (16-10) vs. Martin Zawada (27-14-1)

120.2 kg: Marcin Wojcik (10-5) vs. Hatef Moeil (4-3)

56.7 kg: Karolina Owczarz (0-0) vs. Paulina Raszewska (0-0)

65.8 kg: Filip Wolański (10-2) vs. Bartlomiej Kopera (9-3)

77.1kg: Krystian Kaszubowski (5-0) vs. Christopher Henze (8-0-1)

