HMŚ. Historyczny bieg na 400 metrów. Wszyscy zawodnicy zdyskwalifikowani

Choć był zwykły bieg eliminacyjny, to przejdzie do historii. Bo wszyscy jego uczestnicy zostali zdyskwalifikowani. A stało się to w trakcie piątkowych eliminacji do finału biegu na 400 metrów halowych mistrzostw świata, które rozgrywane są w Birmingham.

Bieg przejdzie do historii, bowiem po raz pierwszy w dziejach lekkoatletyki wszyscy zawodnicy zostali zdyskwalifikowani. Jeden z piątkowych biegów eliminacyjnych do finału na 400 metrów HMŚ rozpoczął się od od falstartu i czerwonej kartki dla Katarczyka Abdalelaha Harouna. W rywalizacji pozostało czterech biegaczy, którzy walczyli o dwa miejsca w finale. premiowane awansem. Oni błędu rywala nie powtórzyli, dobiegli do mety, a bieg wygrał Bralon Taplin, reprezentujący Grenadę. Z triumfu cieszył się jednak krótko, bo okazało się, że on i jego rywale zostali zdyskwalifikowani. Dlaczego? Taplin oraz Steven Gayle, Austris Karpinskis i Alonzo Russell w trakcie biegu przekroczyli swój tor i musieli zostać wykluczeni. Wszyscy odwołali od decyzji jury się odwołali, ale apelacje odrzucono. Finałowy bieg w sobotę o godz. 20.05.