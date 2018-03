Premier League. Angielski dziennikarz: Styl Krychowiaka jest jednym z tematów żartów w szatni WBA

- Polak jednak znosi to bardzo dobrze. Grzegorz sprawia u innych raczej wrażenie uprzejmego dżentelmena niż zadufanego bufona. Mimo iż z pewnością jego życie towarzyskie jest na kompletnie innym poziomie niż reszty zespołu.

- Prawdopodobnie nikt z obecnej kadry nie zagra nigdy dla tak wielkiego klubu jak Paris Saint-Germain albo nie będzie miał tak uroczej partnerki u boku. Ambicje Polaka po prostu sięgają zdecydowanie wyżej niż te jego kolegów z drużyny. Szczerze powiedziawszy, według osób związanych blisko z klubem, przywrócenie Grzegorza do regularnie dobrej gry w pierwszej jedenastce jest jedynym osiągnięciem Alana Pardewa na The Hawthorns - powiedział Suart.

Jednocześnie dodał, że Polak nie pokazał umiejętności, które pozwoliłyby mu na transfer do zespołu z czołówki Premier League. - Jeśli mowa o Anglii, to bardziej widzę Grzegorza w bogatych zespołach środka tabeli. Dajmy na to West Ham United albo Bournemouth, które stać na jego tygodniówkę, a całkiem udany sezon na wyspach jest dobrym początkiem do ewentualnych negocjacji. Z pewnością bitwa o podpis Polaka, biorąc pod uwagę jego ewentualny występ na mundialu, będzie latem wyjątkowo interesująca.

Cała rozmowa na stronie "Sportowych Faktów".