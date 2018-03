Skinder zadebiutowała w PŚ. Jest komentarz Kowalczyk: Mam nadzieję, że ma większe ambicje, niż porównanie się do Eweliny

- Byłam trochę starsza od Moniki Skinder, gdy pierwszy raz wystartowałam w PŚ. To było w Cogne. Również sprint dowolnym. Zajęłam gorsze miejsce, ale FIS pkt. zrobiłam mniejsze (to znaczy, że mniejsza strata do 1szej). Myślę, że Monika dała dziś radę w Lahti! Doświadczenie bezcenne - oceniła występ 16-letniej biegaczki Justyna Kowalczyk.

Debiutantka w zawodach PŚ zajęła 55. miejsce w eliminacjach sprintu w Lahti. Ewelina Marcisz była 53., a Sylwia Jaśkowiec 39. Skinder była zaledwie dwie pozycje niżej od Eweliny Marcisz. Tak całą sytuację skomentowała Justyna Kowalczyk.

- Mam nadzieję, że Monika ma większe ambicje, niż porównanie się do Eweliny - napisała najlepsza polska biegaczka.

Kim jest Monika Skinder? Przedstawia Paweł Wilkowicz