Mistrz olimpijski w skokach z Pjongczangu zakończy karierę już teraz?!

- Chcę wziąć po Planicy kilka tygodni wolnego, przedyskutować tę sprawę z bliskimi, a także spędzić część czasu samotnie. Muszę porozmawiać sam ze sobą. Później podejmę ostateczną decyzję. Szanse na kontynuowanie kariery oceniam na 50 procent - przyznał Stjernen w rozmowie z norweską telewizją NRK.

29-letni skoczek wywalczył w Pjongczangu złoty medal igrzysk olimpijskich w konkursie drużynowym. Norwegia w składzie: Stjernen, Tande, Forfang, Johansson nie dała szans rywalom. Srebro wywalczyli Niemcy, a brąz Polacy.

Co o możliwej stracie Stjernena uważa Magnus Brevig, drugi trener reprezentacji Norwegii?

- Będziemy chcieli go go zatrzymać za wszelka cenę. Mamy już dla niego plan indywidualnych treningów, aby spędzał więcej czasu z rodziną i mniej na zgrupowaniach. Andreas jest bardzo ważnym członkiem złotej drużyny i nie wypuścimy go tak łatwo - przyznał szkoleniowiec.

Andreas Stjernen największe sukcesy w karierze świętował w drużynie. Poza olimpijskim złotem, zdobył z kolegami mistrzostwo świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie (2018) i srebrny medal MŚ w Lahti (2017). Jego największym sukcesem indywidualnym jest trzecie miejsce wśród najlepszych lotników sezonu 2012/2013.