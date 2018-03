Premier League. Jose Mourinho: Zlatan Ibrahimović odejdzie z Manchesteru United

- Wszyscy w klubie jesteśmy zdania, że Zlatan Ibrahimović zakończy niebawem swoją przygodę z Manchesterem United. Z pewnością osiągnął tyle, by mieć wybór, co robić w przyszłości – powiedział Mourinho w rozmowie z NBC Sports.

Angielskie media spekulują, że kolejnym przystankiem szwedzkiego napastnika będzie amerykańska MLS. Jak odnosi się do tego sam zainteresowany? – Gra w MLS z pewnością jest interesująca. Bardzo podoba mi się Los Angeles. To ładne miasto, często spędzam tam wakacje z rodziną – powiedział niedawno 36-latek. Nie dziwi więc fakt, że najczęściej łączy się go z Los Angeles Galaxy.

Ibrahimović w ciągu swojej kariery grał w czołowych europejskich klubach – Ajaksie Amsterdam, Juventusie Turyn, Interze Mediolan, FC Barcelonie, AC Milanie, Paris Saint-Germain i Manchesterze United. Jeśli dojdzie do transferu, Los Angeles Galaxy będzie jego pierwszym klubem spoza Starego Kontynentu.