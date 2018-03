Siatkówka. Roszady w Asseco Resovii Rzeszów. Znaleziono zastępstwo za Bartłomieja Lemańskiego

Francuski środkowy urodził się 28 lutego 1998 roku i swoją przygodę z siatkówką rozpoczął w Dunkerque GL VB. Do rzeszowskiej drużyny przeniósł się z Spacer’s de Toulouse, które mimo że grało w fazie grupowej Ligi Mistrzów, to w rodzimych rozgrywkach będzie walczyć o utrzymanie (z 14 punktami zajmuje ostatnie miejsce w zestawieniu – ma ich o 5 mniej niż przedostatnie Rennes Volley V.B.).

Polscy kibice mieli okazję oglądać Barthélémy’ego Chinenyeze podczas Memoriału H. Wagnera rozgrywanego w Krakowie, a także w trakcie mistrzostw Europy. Na swoim koncie zawodnik ma złoty medal Ligi Światowej z 2017 roku. Kontrakt z młodym francuskim środkowym podpisany został do końca sezonu z opcją przedłużenia na dwa lata.

Barthélémy Chinenyeze dołączy do rzeszowskiej drużyny na zasadzie transferu medycznego. Jest to pokłosie kontuzji środkowego Resovii, Bartłomieja Lemańskiego. Nowy zespół Francuza zajmuje 5. miejsce w PlusLidze i awansował do kolejnej fazy Pucharu CEV.