"FIFA powinna zawiesić Messiego, dopóki nie zostanie udowodnione, że on naprawdę jest człowiekiem"

Queiroz został poproszony o porównanie umiejętności Cristiano Ronaldo z Realu Madryt i Lionela Messiego z FC Barcelony. - Ronaldo jest najlepszy na świecie, ale Messi jest z innej planety - odparł były trener Realu, obecnie selekcjoner reprezentacji Iranu.

- Zawsze mówiłem, że Messi jest ponadprzeciętny. To człowiek nie z tego świata. Gdyby nim był, nie miałby tych wszystkich magicznych momentów na boisku. FIFA powinna go zawiesić, dopóki nie zostanie udowodnione, że on jest naprawdę człowiekiem - żartował Queiroz, którego cytuje "Marca".

Queiroz wraz z Irańczykami przygotowuje się właśnie do mistrzostw świata. W fazie grupowej jego drużyna rywalizować będzie z Portugalią, Hiszpanią oraz Marokiem.