Ekstraklasa wkracza w e-sport. "Widzimy tu ogromny potencjał"

Ekstraklasa rozpoczęła aktywność w e-sporcie w lutym 2017 roku, kiedy wspólnie z EA Sports, wydawcą gry FIFA, zorganizowała turniej Ekstraklasa Cup 17. Po wielkim sukcesie tej imprezy, przygotowywana jest kolejna edycja, w której drużyny klubów Ekstraklasy zmierzą się w grze FIFA 18.

- Widzimy ogromny potencjał e-sportu, dlatego chcemy podejść do tematu w pełni profesjonalnie i maksymalnie wykorzystać możliwości promocji ligi za pośrednictwem wirtualnych rozgrywek. Z tego względu postanowiliśmy związać się ze światowym graczem, który może pochwalić się szerokim doświadczeniem na tym polu. Wspólnie chcemy stworzyć przyszłościowy projekt atrakcyjny dla klubów, kibiców, a także sponsorów, reklamodawców i nadawców - powiedział prezes zarządu Ekstraklasy, Marcin Animucki.

Lagardere Sports Poland będzie współpracować z Ekstraklasą przy przygotowaniu rozgrywek e-sportowych, a także przy wypracowaniu założeń i modelu funkcjonowania wirtualnej ligi piłkarskiej, na najwyższym poziomie w kolejnych latach. Firma reprezentowana w Polsce przez Andrzeja Placzyńskiego będzie jednocześnie upoważniona do rozmów z potencjalnymi partnerami tego projektu.

- E-sportowa Ekstraklasa to odpowiedź na najnowsze trendy w marketingu sportowym i na zmianę w sposobie konsumowania mediów. Wspólnie z Ekstraklasą pracujemy nad autorskim formatem ligi łączącej świat piłki nożnej i e-sportu – nie tylko czerpiemy najlepsze wzorce z już istniejących tego typu projektów we Francji, w Holandii, czy w Australii, ale bierzemy też pod uwagę specyfikę lokalnego rynku i różne potrzeby wszystkich grup interesariuszy związanych z Ekstraklasą. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że ten projekt to brakujący element polskiego e-sportu - powiedział Placzyński.

Rozgrywki LOTTO Ekstraklasy obecne są w dwóch najpopularniejszych grach piłkarskich na rynku. Swój ulubiony klub ligowy można poprowadzić zarówno w serii Football Manager, jak i w grze EA Sports FIFA. Od 2013 r. jedynym symulatorem piłki nożnej, posiadającym licencję na obecność najlepszej polskiej ligi piłkarskiej oraz grających w niej klubów, jest FIFA.

Aktualna umowa licencyjna z EA Sports obowiązuje od sezonu 2017/18 i jest ważna do końca sezonu 2020/21.